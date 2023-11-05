Bolu'daki baraj bir ayda yüzde 7 azaldı

Bolu'nun içme suyunu karşılayan ve tarım arazilerinde kullanılan Gölköy barajı bir ayda tam yüzde 7 oranında azaldı

KAYNAK: İHA
Bolu'daki baraj bir ayda yüzde 7 azaldı


Bolu’nun içme suyunun karşılandığı Gölköy Baraj Gölü'ndeki su oranı azaldı. Gölköy Baraj Gölü, ilkbaharda ve yazın yüksek yağış alması sebebiyle yüzde 100 doluluk oranına ulaşmıştı.

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Barajdaki su oranı, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve ekim alanlarının barajdaki suyla sulanmasıyla düştü.

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Edinilen bilgiye göre, geçen yıl ekim ayında yüzde 60'lara çıkan su oranı, bu yıl aynı zaman diliminde yüzde 53'e geriledi. Su seviyesindeki azalma boyutu, kıyı kesimlerinde ortaya yeni alanların çıkmasıyla görüldü.

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