Bolu'daki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor

Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda 15 Ağustos'ta öğle saatlerinde başlayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 72 saatlik çalışmanın ardından dün kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde 350 personel, 2 helikopter ve 80 arazöz ile soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Helikopterler, ekiplerin ulaşamadığı alanlarda soğutma yaparken bazı kısımlarda yeniden çıkan dumanlara müdahale ediyor.

Yangının anız kaynaklı olduğu belirtilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli 17 Ağustos'ta adliyeye sevk edildi. A.K. ve E.K. "taksirle orman yangınına neden olma" suçundan tutuklanırken, 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaklaşık 1000 hektarlık alanda etkili olan yangın dün kontrol altına alındı