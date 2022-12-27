Alex De Souza Boluspor'a transfer oldu

Alex Souza, 24 Mart 2001 tarihinde Brezilya’nın Tres Lagoas şehrinde doğdu. Santos altyapısında futbola başlayan Alex, santrafor mevkiinde oynamaktadır. 21/22 sezonu başında Litvanya’nın Hegelmann takımına transfer olan Alex Souza burada 37 karşılaşmada forma giyerken, 7 asist yaparak 9 kez fileleri havalandırdı.

Alex Souza sezonun ikinci yarısında 33 numaralı formayı giyecek.

- Sefa Kınalı geldi, 2 isimle yollar ayrıldı

Boluspor, ayrıca Altınordu'da forma giyen sağ kanat oyuncusu Sefa Kınalı'yı kadrosuna kattı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 23 yaşındaki futbolcuyla sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.

Trabzonspor altyapısında futbola başlayan ve burada profesyonelliğe geçiş yapan Kınalı, daha sonra 1461 Trabzon, Tuzlaspor ve Altınordu takımlarında kiralık olarak forma giydi. Kınalı, 2022-2023 sezonunun ilk yarısında Altınordu formasıyla 11 karşılaşmada görev yaptı.

Öte yandan, kulübün profesyonel futbol takımı kadrosunda bulunan Gökhan Karadeniz ve Guy Serge Yameogo'nun sözleşmelerinin ise karşılıklı anlaşılarak feshedildiği bildirildi.