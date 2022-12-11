Boluspor Bandırmaspor'a 90+2'de yakalandı

Konuk ekip 13. dakikada Atabey Çiçek'in penaltısıyla öne geçti.

Golden sonra atak üstüne atak yapan Boluspor, 28. dakikada Ngandu ile beraberliği sağladı, 70'te de Oulare ile öne geçti.

Maçın uzatma dakikalarında Fatih Kurucuk Bandırmaspor'un beraberlik golünü atınca maç 2-2 bitti.

Karşılaşmanın 37. dakikasında Dyorex Bolusporlu Gökhan Alsan, penaltıyı değerlendiremedi.

Stat: Atatürk

Hakemler: Ramazan Keleş, Kemal Mavi, Ogün Kamacı

Dyorex Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Tugay Kaçar (Dk. 79 Melih Okutan), Ngandu (Dk. 89 Furkan Demir), Bregu, Oulare, Onur Ulaş, Landel, Hakan Bilgiç, Balde (Dk. 89 Posmac), Gökhan Alsan (Dk. 65 Burak Asan), Bülent Cevahir,

Beyçimento Bandırmaspor: Gelios, Fatih Kurucuk, Mulumba, Sedat Şahintürk (Dk. 46 Levent Ayçiçek), Mustafa Saymak (Dk. 69 Kerim Avcı), Atabey Çiçek (Dk. 69 Dembele), Koutroumpis, Caner Cavlun, Alpay Koldaş, Mehmet Özcan (Dk. 80 Oğuz Güçtekin), Caner Hüseyin Bağ (Dk. 80 Tshibangu)

Goller:Dk. 13 Atabey Çiçek (Penaltıdan), Dk. 90+2 Fatih Kurucuk ( Beyçimento Bandırmaspor), Dk. 28 Ngandu, Dk. 70 Oulare (Dyorex Boluspor)

Sarı kart:Dk. 13 Balde, Dk. 52 Onur Ulaş, Dk. 72 Oulare, Dk. 90+3 Hakan Bilgiç (Dyorex Boluspor), Dk. 90+3 Kerim Avcı (Beyçimento Bandırmaspor)