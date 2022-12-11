11 Aralık 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Boluspor Bandırmaspor'a 90+2'de yakalandı

Boluspor Bandırmaspor'a 90+2'de yakalandı

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Dyorex Boluspor, konuk ettiği Beyçimento Bandırmaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar - 16:12
Takip Et

Boluspor Bandırmaspor'a karşı 1 puanı son dakikalarda kurtardı

Boluspor Bandırmaspor'a 90+2'de yakalandı
+
Aa
-

Konuk ekip 13. dakikada Atabey Çiçek'in penaltısıyla öne geçti.

Golden sonra atak üstüne atak yapan Boluspor, 28. dakikada Ngandu ile beraberliği sağladı, 70'te de Oulare ile öne geçti.

Maçın uzatma dakikalarında Fatih Kurucuk Bandırmaspor'un beraberlik golünü atınca maç 2-2 bitti.

Karşılaşmanın 37. dakikasında Dyorex Bolusporlu Gökhan Alsan, penaltıyı değerlendiremedi.

Stat: Atatürk

Hakemler: Ramazan Keleş, Kemal Mavi, Ogün Kamacı

Dyorex Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Tugay Kaçar (Dk. 79 Melih Okutan), Ngandu (Dk. 89 Furkan Demir), Bregu, Oulare, Onur Ulaş, Landel, Hakan Bilgiç, Balde (Dk. 89 Posmac), Gökhan Alsan (Dk. 65 Burak Asan), Bülent Cevahir,

Beyçimento Bandırmaspor: Gelios, Fatih Kurucuk, Mulumba, Sedat Şahintürk (Dk. 46 Levent Ayçiçek), Mustafa Saymak (Dk. 69 Kerim Avcı), Atabey Çiçek (Dk. 69 Dembele), Koutroumpis, Caner Cavlun, Alpay Koldaş, Mehmet Özcan (Dk. 80 Oğuz Güçtekin), Caner Hüseyin Bağ (Dk. 80 Tshibangu)

Goller:Dk. 13 Atabey Çiçek (Penaltıdan), Dk. 90+2 Fatih Kurucuk ( Beyçimento Bandırmaspor), Dk. 28 Ngandu, Dk. 70 Oulare (Dyorex Boluspor)

Sarı kart:Dk. 13 Balde, Dk. 52 Onur Ulaş, Dk. 72 Oulare, Dk. 90+3 Hakan Bilgiç (Dyorex Boluspor), Dk. 90+3 Kerim Avcı (Beyçimento Bandırmaspor)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Cemal Enginyurt İbrahim Tatlıses'e cevap verdi. Tatlıses anlamak için bir hafta bu tweeti okuyacak
1
﻿Cemal Enginyurt İbrahim Tatlıses'e cevap verdi. Tatlıses anlamak için bir hafta bu tweeti okuyacak
﻿Cemal Enginyurt İbrahim Tatlıses'e cevap verdi. Tatlıses anlamak için bir hafta bu tweeti okuyacak
﻿O Ses Türkiye jürisi açıklandı. Acun Ilıcalı kadroyu belirledi
2
﻿O Ses Türkiye jürisi açıklandı. Acun Ilıcalı kadroyu belirledi
﻿O Ses Türkiye jürisi açıklandı. Acun Ilıcalı kadroyu belirledi
﻿Kılıçdaroğlu genç hukukçulara seslendi: ‘Darbe hukukundan arınmak istiyoruz' demelisiniz
3
﻿Kılıçdaroğlu genç hukukçulara seslendi: ‘Darbe hukukundan arınmak istiyoruz' demelisiniz
﻿Kılıçdaroğlu genç hukukçulara seslendi: ‘Darbe hukukundan arınmak istiyoruz' demelisiniz
﻿Mahfi Eğilmez borsayı ve konut sektörünü çökertecek gelişmeyi açıkladı
4
﻿Mahfi Eğilmez borsayı ve konut sektörünü çökertecek gelişmeyi açıkladı
﻿Mahfi Eğilmez borsayı ve konut sektörünü çökertecek gelişmeyi açıkladı
﻿İngiltere-Fransa: Nefes kesen maçta müthiş gol
5
﻿İngiltere-Fransa: Nefes kesen maçta müthiş gol
﻿İngiltere-Fransa: Nefes kesen maçta müthiş gol
﻿1000 yıllık rekabette Fransa'nın İngiltere'yi nasıl yıktığını açıkladı. Futbolun Prometheus'u Sedat Kaya yazdı
6
﻿1000 yıllık rekabette Fransa'nın İngiltere'yi nasıl yıktığını açıkladı. Futbolun Prometheus'u Sedat Kaya yazdı
﻿1000 yıllık rekabette Fransa'nın İngiltere'yi nasıl yıktığını açıkladı. Futbolun Prometheus'u Sedat Kaya yazdı
﻿Düğünde şoke eden olay. Davul çalarken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
7
﻿Düğünde şoke eden olay. Davul çalarken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
﻿Düğünde şoke eden olay. Davul çalarken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
﻿"Bizim Yunus" Tekirdağ'da sahnelendi
﻿
﻿"Bizim Yunus" Tekirdağ'da sahnelendi
﻿Kale direğinin altında kalarak hayatını kaybeden Yiğit, son yolculuğuna uğurlandı
﻿Kale direğinin altında kalarak hayatını kaybeden Yiğit, son yolculuğuna uğurlandı
﻿Kale direğinin altında kalarak hayatını kaybeden Yiğit, son yolculuğuna uğurlandı
﻿MSB duyurdu! 4 terörist etkisiz hale getirildi
﻿MSB duyurdu! 4 terörist etkisiz hale getirildi
﻿MSB duyurdu! 4 terörist etkisiz hale getirildi
﻿Batı Akdeniz'de kuvvetli fırtına uyarısı
﻿Batı Akdeniz'de kuvvetli fırtına uyarısı
﻿Batı Akdeniz'de kuvvetli fırtına uyarısı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.