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Sait Karafırtınalar istifa etti

Boluspor’da teknik direktör Sait Karafırtınalar istifa etti.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 18:56
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Boluspor'da ayrılık

Sait Karafırtınalar istifa etti
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Boluspor'da teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın istifa ettiği açıklandı.

Kırmızı beyazlı kulüp tarafından şu açıklama yapıldı:

"Uzun soluklu büyük hedeflerle sezon başında yola çıktığımız teknik direktörümüz Sait Karafırtınalar, ailevi sebepleri ve kulübe faydalı olamayacağını belirterek ayrılma talebini yönetim kurulumuza iletmişlerdir. Başkanımız Savaş Abak ve teknik direktörümüz Sait Karafırtınalar’ın görüşmelerinden sonra yolların ayrılmasına karar verilmiştir. Sait Karafırtınalar’a hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz” 

Boluspor, Spor Toto 1. Lig'de 23. hafta sonunda 34 puanla 9. sırada yer alıyor.

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