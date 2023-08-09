Bomba iddia. EYT'de AKP'lilere torpil

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet yaptığı basın açıklamasında bazı AKP’li isimlerin kendi tanıdığı EYT’li işçilere tazminat ödemelerinde öncelik verilmesini istediklerini ifade etti

KAYNAK: ANKA
Bomba iddia. EYT'de AKP'lilere torpil

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, gerçekleştirdiği basın açıklamasında EYT’li işçilerin tazminatı ve birçok konu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Hürriyet, bazı AKP'li isimlerim belediye yetkililerini arayarak kendi tanıdığı EYT'li işçilere öncelik verilmesini istediklerini açıkladı.

Başkan Hürriyet açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “EYT’li çalışanlarımızdan emeklilik için dilekçeler geliyor. En son emeklilik dilekçesi veren birkaç işçi için eskiden AKP’de belediye başkanlığı, milletvekilliği yapmış arkadaşlar başkan yardımcılarımızı ve müdürlerimizi arayarak ‘Şu arkadaşın tazminatını öncelikli ödeyemez misiniz? diye talepte bulundular, öncelik istediler’ Şaka gibi. Çok ciddi bir vicdansızlıktan bahsediyorum. Mart’tan beri yüz küsur işçi orada tazminatını beklerken kendilerine daha yakın başka işçiler için rahatlıkla ayrıcalık ve torpil için arayabiliyorlar. Özellikle ricacı oluyorlar. Diğer işçilerin suçu günahı ne? İşçi kardeşlerime yaşatılan çifte standardı da belirtmek istiyorum."

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