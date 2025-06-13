Bomba itiraflar geldi: Danla Bilic estetiğe servet harcamış!

Danla Bilic, ismini YouTube’da yayınladığı makyaj videolarıyla duyurmuştu. Özel yaşamı, aşk hayatı ve sosyal medyadaki paylaşımlarıyla magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Danla Bilic’in yıllar içindeki büyük değişimi ise sık sık gündem olmaya devam ediyor.

Önceki gün Arem Özgüç ve Arman Aydın'ın 'Hitmakers' isimli programına konuk olan fenomen, yaptırdığı estetik operasyonlarının toplam maliyetini açıkladı.

Göz, meme, dudak, burun, yanak, popo gibi ameliyatlar için defalarca bıçak altına yattığını söyledi.

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9 YILDA BÜYÜK DEĞİŞİM

"Bilic'in değişiminin bütçesi nedir?" sorusuna "Popo ameliyatımı düzelttirmek için 70 bin dolar ödedim" diyen Bilic "Göz çektirme ameliyatı çok pahalı. Meme de pahalı, iki kere yaptırdım" itirafları geldi.

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