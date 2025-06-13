Bomba itiraflar geldi: Danla Bilic estetiğe servet harcamış!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bomba itiraflar geldi: Danla Bilic estetiğe servet harcamış!

Danla Bilic’in eski görüntüsünden eser kalmadı. Ünlü fenomen yaptırdığı estetik operasyonlarının toplam masrafını açıkladı.

Danla Bilic, ismini YouTube’da yayınladığı makyaj videolarıyla duyurmuştu. Özel yaşamı, aşk hayatı ve sosyal medyadaki paylaşımlarıyla magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

d4.jpg

Danla Bilic’in yıllar içindeki büyük değişimi ise sık sık gündem olmaya devam ediyor.

d3.jpg

Önceki gün Arem Özgüç ve Arman Aydın'ın 'Hitmakers' isimli programına konuk olan fenomen, yaptırdığı estetik operasyonlarının toplam maliyetini açıkladı.

d6.jpg

Göz, meme, dudak, burun, yanak, popo gibi ameliyatlar için defalarca bıçak altına yattığını söyledi.

d5.jpg​​​​​​​

9 YILDA BÜYÜK DEĞİŞİM

"Bilic'in değişiminin bütçesi nedir?" sorusuna "Popo ameliyatımı düzelttirmek için 70 bin dolar ödedim" diyen Bilic "Göz çektirme ameliyatı çok pahalı. Meme de pahalı, iki kere yaptırdım" itirafları geldi.

d2.jpg​​​​​​​

Bilic, toplamda 300 bin dolar harcadığını söyledi. Ünlü fenomenin 9 yıl süren estetiklerine 11 milyon 800 bin TL harcadığını ifade etti.

d1.jpg

Hazal Kaya’yı yıkan haber! Oyuncu Yezdan Kayacan hayatını kaybettiHazal Kaya’yı yıkan haber! Oyuncu Yezdan Kayacan hayatını kaybetti

Miray Daner’in sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı!Miray Daner’in sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı!

Son Haberler
İsrail’in İran’a saldırısı sonrası ölü sayısı artıyor: Aralarında üst düzey komutanlar da var
İsrail’in İran’a saldırısı sonrası ölü sayısı artıyor: Aralarında üst düzey komutanlar da var
Nesli tükenme tehlikesi altındaydı... Sinop'ta görüntülendiler
Nesli tükenme tehlikesi altındaydı... Sinop'ta görüntülendiler
Akrabasını tornavida ile öldürmüştü! Adliyeye sevk edildi
Akrabasını tornavida ile öldürmüştü! Adliyeye sevk edildi
Zirai alanda yangın paniği! Zeytin ağaçları zarar gördü
Zirai alanda yangın paniği! Zeytin ağaçları zarar gördü
Karabük'te safran soğanı hasadı başladı
Karabük'te safran soğanı hasadı başladı