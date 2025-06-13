Miray Daner’in sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Miray Daner’in sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı!

Ünlü oyuncu Miray Daner, gözlerden uzak yaşadığı sevgilisini sosyal medya hesabından paylaştı. İş insanı sevgilisi Ata Caner Çerçioğlu ile 2. yıl dönümlerini romantik pozla kutladı.

Miray Daner, bilindiği üzere sevgilisiyle paylaşım yapmamayı tercih ediyor. Instagram hesabından gelen poz ise takipçilerini şaşırttı.

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Birçok başarılı yapımda rol alan ünlü oyuncu kariyer ve aşk hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

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Oscar'a aday olması için gösterilen Hayat filminde başarılı performansıyla adından söz ettirmişti. Güzel oyuncu Miray Daner, sevgilisi Ata Caner Çerçioğlu ilk karesini Instagram hesabından paylaşarak sürpriz yaptı.

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O SORUYA YANIT VERMEDİ

Miray Daner, aylar önce katıldığı bir etkinlikte, "Hayatımda her şey çok yolunda, işim de iyi gidiyor özel hayatım da iyi gidiyor" demişti. Daner evlilik sorularına yanıt vermemişti.

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ROMANTİK PAYLAŞIM

26 yaşındaki ünlü isim, iki yıldır iş insanı Ata Caner Çerçioğlu ile aşk yaşıyor. Özel hayatını gizli yaşamayı tercih eden ikilinin sosyal medyadaki paylaşımı ilgi çekti.

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Çift, 2. yıl dönümlerini kumsalda romantik bir pozla kutladı.

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Fotoğrafın altına ise "İki yıl, birçok güzel an." notuyla takipçilerine sundu.

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