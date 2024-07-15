Bombaların arasından sağ kurtulan Filistinli bebek

İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırılarında insani felaket derinleşiyor. Her gün neredeyse bir çocuk hayatını kaybediyor.

BOMBALARDAN KURTULAN BEBEK

Sosyal medyada yayılan bir Filistinli bebeğin videosu gündem oldu. Bebeğin İsrail bombardımanından sağ çıktığı görülüyor. Bebeğin şokta olduğu ve şaşkın olduğu o anlar yürekleri acıttı. Bir adam gelerek bebeğin yara alıp almadığını kontrol ediyor.

SAVAŞIN ACI YÜZÜ

Öte yandan İsrail ordusu art arda Gazze’nin farklı bölgelerine saldırmaya devam ediyor. Bu saldırılarda masum insanlar, kadınlar ve çocuklar hayatını kaybediyor. İsrail savaş uçakları art arda şehri bombalıyor. Savaşta ölen ve en çok yara alan ise çocuklar oluyor. Sadece yara alarak değil tedavi olamayan ve yiyecek bulamayan çocuklar da yaşamını yitiriyor.

EN AZ 15 BİN ÇOCUK ÖLDÜ

İsrail’in aylardır Gazze’ye düzenlediği saldırılarda 38 bin 584 Filistinli öldü. Bu ölenlerden en az 15 binin çocuk, 10 binin de kadın olduğu aktarılmıştı. Toplamda ise 88 binden fazla kişinin yaralandığı duyurulmuştu.