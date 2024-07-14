İsrail ordusu Gazze'de iki evi bombaladı: 10 ölü, 27 yaralı

Kaynak: AA
İsrail ordusu Gazze'de iki evi bombaladı: 10 ölü, 27 yaralı

İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinde sivillerin yaşadığı iki eve düzenlediği hava saldırılarında 10 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.

İsrail ordusu Gazze'de iki evi bombaladı

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi, Gazze'nin kuzeyindeki Ebu İskender bölgesinde bulunan Yusuf Ailesi'nin evine yapılan saldırı sonrası enkazdan 7 ölü ve 7 yaralı çıkardıklarını açıkladı. Ayrıca, Gazze'nin orta kesimindeki Şabiye bölgesinde el-Haddad Ailesi'ne ait bir apartmana düzenlenen hava saldırısında 3 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı belirtildi.

Bölgedeki görgü tanıkları, İsrail savaş uçaklarının Gazze kentine düzenlediği saldırılarda hedef alınan bölgelerde büyük yıkım olduğunu bildirdi.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle 7 Ekim 2023'te İsrail'e kapsamlı bir saldırı düzenledi. İsrail, bu saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5132 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15.694'ü çocuk, 10.279'u kadın olmak üzere 38.443 Filistinli hayatını kaybetti, 88.481 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, hastane ve eğitim kurumları gibi sivil altyapılar da hedef alınarak tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana 326'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 682 askerinin öldüğünü duyurdu. Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Ancak İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 574 Filistinli hayatını kaybetti.

İlgili Haberler
İsrail yine yardım çalışanlarına saldırdı
İsrail ‘Güvenli bölge’ ilan ettiği yeri vurdu. Hamas komutanını hedef aldı 71 kişiyi öldürdü
Biden'dan İsrail-Filistin açıklaması: "Bu işi bitirmeye kararlıyım"
Biden'dan İsrail-Filistin açıklaması: "Bu işi bitirmeye kararlıyım"
İsrail’in çekildiği Tal al-Hawa mahallesinde 60 cansız beden bulundu
İsrail’in çekildiği Tal al-Hawa mahallesinde 60 cansız beden bulundu
Son Haberler
Nihal Candan cezaevinden çıkar çıkmaz tatile gitti Magazin
Nihal Candan cezaevinden çıkar çıkmaz tatile gitti
Serinlemek için denize girdi kayboldu Gündem
Serinlemek için denize girdi kayboldu
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi Gündem
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Hesaplara anında 10 bin lira ödeme yapılacak. PTT’ye başvuran alacak Ekonomi
Hesaplara anında 10 bin lira ödeme yapılacak. PTT’ye başvuran alacak
İstanbul'da 'pes' dedirten görüntü! Ayakta caddenin ortasına büyük tuvaletini yaptı Gündem
İstanbul'da 'pes' dedirten görüntü! Ayakta caddenin ortasına büyük tuvaletini yaptı
Trump’a suikast girişiminde FBI’ın şaşırdığı ayrıntı ortaya çıktı Dünya
Trump’a suikast girişiminde FBI’ın şaşırdığı ayrıntı ortaya çıktı
Kulaklık Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler! Teknoloji
Kulaklık Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler!