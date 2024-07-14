İsrail ordusu Gazze'de iki evi bombaladı: 10 ölü, 27 yaralı

İsrail ordusu Gazze'de iki evi bombaladı

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi, Gazze'nin kuzeyindeki Ebu İskender bölgesinde bulunan Yusuf Ailesi'nin evine yapılan saldırı sonrası enkazdan 7 ölü ve 7 yaralı çıkardıklarını açıkladı. Ayrıca, Gazze'nin orta kesimindeki Şabiye bölgesinde el-Haddad Ailesi'ne ait bir apartmana düzenlenen hava saldırısında 3 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı belirtildi.

Bölgedeki görgü tanıkları, İsrail savaş uçaklarının Gazze kentine düzenlediği saldırılarda hedef alınan bölgelerde büyük yıkım olduğunu bildirdi.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle 7 Ekim 2023'te İsrail'e kapsamlı bir saldırı düzenledi. İsrail, bu saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5132 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15.694'ü çocuk, 10.279'u kadın olmak üzere 38.443 Filistinli hayatını kaybetti, 88.481 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, hastane ve eğitim kurumları gibi sivil altyapılar da hedef alınarak tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana 326'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 682 askerinin öldüğünü duyurdu. Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Ancak İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 574 Filistinli hayatını kaybetti.