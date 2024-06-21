Bonnie ve Clyde filminin yıldızı hayatını kaybetti

Evans Evans için 16 Haziran 2024'te ölüm nedeni hakkında hiçbir ayrıntı vermeden vefat ettiğini belirten bir ölüm ilanı yayınlandı.

Ölüm haberini alan hayranları oyuncunun ölümüyle yaşadıkları üzüntüyü dile getirirken Facebook'ta bir hayran, “Onunla Frankenheimer'ı andığımız yıl ABD Film Festivali'nde tanıştık, çok tatlıydı” ifadelerini kullandı.

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Bonnie ve Clyde filminde Velma Davis'e hayat veren Amerikalı aktris Evans Evans merhum yönetmen John Frankenheimer'ın eşiydi.

Evans, 6 Temmuz 2002’de hayatını kaybeden kocasının Grand Prix ve bir diğer filmi Dead Bang'de rol aldı.