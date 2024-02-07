Bor şeker halka arz oluyor

Finansman ihtiyaçları kapsamında borsaya girmeye devam eden şirketler kervanına Bor Şeker'de katıldı.

Halk arz kararı verilen Bor Şeker A.Ş. için bugün talep süreci başlatıldı. Talep toplama işi 9 Şubat'a kadar devam edecek.

Gedik Yatırım Menkul Değerler'in başında olduğu konsorsiyum tarafında organize edilecek halka arz işleminde Bor Şeker'in hisse kodu 'BORSK' olarak belirlendi.

HALK ARZ FİYATI BELLİ OLDU

Bor Şeker'in halka arz fiyatı pay başına 26,54 lira olarak belirlendi. Şirketin 40 milyon lot sermaye artırımı, 30 milyon lot ortak satış olmak üzere payları satışa çıkacak. Kararla birlikte yüzde 29,17'si halka açılmış olacak.

Halka arz edilecek hisselerin yüzde 59'u yurt içi bireysel yatırımcıya, yüzde 30'u yurt içi kurumsal yatırımcıya, yüzde 10'u yurt dışı kurumsal yatırımcıya ve yüzde 1'i de çalışanlardan ve çiftçilerden oluşan yatırımcılara ayrılırken halka arz büyüklüğünün yaklaşık 1 milyar 850 milyon lira olması bekleniyor.