Borç yapılandırmada kritik tarih: Son gün 31 Temmuz

Borç yapılandırma yapan vatandaşların yapılandırmanın bozulmaması için 31 Temmuz’a kadar ilk ödemelerini yapması gerekiyor.

Borç yapılandırmada kritik tarih: Son gün 31 Temmuz

NTV’de yer alan habere göre, kamuya yönelik vergi ve idari para cezası gibi borçlarını yeniden yapılandıranların, uygulamadan yararlanabilmesi için ilk ve ikinci taksit tutarlarını 31 Temmuz'a kadar ödemesi gerekiyor.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamındaki yapılandırma düzenlemesinden yararlanılması için başvuru süresi 3 Temmuz'da sona erdi.

Yapılandıran borçlar, yapılan tercihe göre peşin veya aylık dönemlerle azami 48 aya kadar taksitler halinde ödenebiliyor.

Yapılandırılan borçların peşin ödenmesi için tanınan süre ise 31 Temmuz Pazartesi günü dolacak.

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