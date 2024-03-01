Borç yüzünden parlamento binasının elektriği kesildi

Elektrik kesintisi sırasında parlamentoda bulunan milletvekilleri, yerel dilde sloganlar atmaya başladılar. Bu kesinti, Gana Devlet Başkanının Ulusa Sesleniş konuşması sırasında gerçekleşti ve asansörlerde mahsur kalanlar oldu.

Gana Elektrik Şirketi (ECG) İletişim Direktörü William Boateng, parlamentonun borcu nedeniyle bu kararın alındığını açıkladı. Ancak, parlamentonun kalan borcunu bir hafta içinde ödeyeceği taahhüdünde bulunulduktan sonra, elektrik yeniden sağlandı ve jeneratör devreye girdi. Bu sayede parlamentoya elektrik verilmiş oldu.