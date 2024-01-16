Borcamda çikolatalı muhallebi nasıl yapılır?

Kaynak: Haber Merkezi
Borcamda çikolatalı muhallebi nasıl yapılır?
İşte borcamda çikolatalı muhallebi tarifi...

Borcamda çikolatalı muhallebi nasıl yapılır?

Malzemeler

-Muhallebisi için:

1 litre süt
1 su bardağı un
1 su bardağı şeker
1 paket vanilya
1 yemek kaşığı tereyağı

-Çikolata sosu için:

2 su bardağı süt
Yarım su bardağı şeker
1,5 yemek kaşığı kakao
1 yemek kaşığı nişasta
1 yemek kaşığı sıvı yağ

-Süslemek için:

1 tutam fındık kırığı

Hazırlanışı

Tencereye un ve şeker alınarak topak olmaması için azar azar süt eklenir ve orta ateşte karıştırılır.

Pişirilen muhallebiye tereyağı ve vanilya eklenir ve karıştırılır. Borcam su ile ıslatılarak içine muhallebi dökülür. Borcamın içindeki muhallebi dinlenmesi için buzdolabına kaldırılır.

Çikolata sosu için şeker, kakao ve nişasta tencereye dökülür. Topak olmaması için süt azar azar ilave edilir ve karıştırılır.

Sos koyulaşana kadar pişirilir. İçine sosun parlak olması için 1 yemek kaşığı sıvı yağ eklenir.

Pişen sos muhallebinin üzerine dökülür ve o da buzdolabında en az üç saat kadar dinlendirilir.

Dilim dilim servis edilir, bunun için en az bir gece dinlendirmesi gerekir.

Afiyet olsun...

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