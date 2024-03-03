Borçlusunu 2 gün boyunca alıkoyup dehşeti yaşattı

Kolu ve ayak bileği kırılan vatandaş hastaneye kaldırılırken, 6 şüpheli ise polis tarafından yakalandı.

Olay, 23 Şubat Cuma günü meydana geldi. S.S. (30), borçlu olduğu Y.Ç. (26) ile bir araya geldi. Ancak görüşmede S.S., borcunu ödemeyeceğini belirtti. Bunun üzerine Y.Ç. arkadaşlarıyla birlikte S.S.'yi bir eve götürerek alıkoydu. S.S., 2 gün boyunca burada şiddetli şekilde darp edildi. Ardından serbest bırakılan S.S., hastaneye gitti ve yapılan tetkiklerde sol kolu ve sağ ayak bileğinde kırıklar tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmada Y.Ç. ve olaya karışan diğer şüpheliler İ.T., O.G., B.K., Ö.A. ile Ö.O. isimli şahıslar yakalandı. Şüphelilerden Y.Ç., İ.T. ve Ö.O. tutuklanırken, Ö.A., B.K. ve O.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

S.S. ise polise verdiği ifadesinde, Y.Ç. ile araç kiralayıp kaza yaptıklarını ve araç kiralama firmasına 90 bin TL borçlandıklarını dile getirdi. Borcu ödeyemediği için Y.Ç.'nin kendisini alıkoyarak para istediğini aktaran S.S., Y.Ç.'nin darp ettikten sonra cep telefonu ve değerli eşyalarını gasp ettiğini belirtti.