Borcunu ödemeye giderken kalp krizi geçirip öldü

Olay, saat 15.00 civarında Yeni Sanayi Sokak'ta gerçekleşti. Emekli olduğu öğrenilen Resul Abdülhalim, sanayi esnafına borcunu ödemek için 16 GA 433 plakalı hafif ticari aracıyla yola çıktı. İddialara göre, seyir halindeyken kalp krizi geçiren Abdülhalim'in aracı kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı ve durdu.

Kazayı gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Resul Abdülhalim'in hayatını kaybettiği belirlendi. Abdülhalim'in cenazesi Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.