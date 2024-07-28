Borcunu ödemeyen beledilere icra yolu göründü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan borçlu belediyelerle ilgili açıklama yaptı. Bir televizyon kanalına konuk olan Işıkhan, belediyelerin toplam borcunun 96 milyar TL olduğunu hatırlatırken, İBB’ye dönük eleştirilerde bulundu.

İBB'Yİ ELEŞTİRİP İCRA YOLUNU GÖSTERDİ

İBB’nin toplam borcunun 3.3 milyar TL olduğunu söyleyen Işıkhan, İBB’nin borcunun 5 yılda 46 kat arttığını ifade etti.

Işıkhan, belediyelere dönük de yaptırım mesajı vererek borçların ödenmemesi halinde icra yoluna gidileceğini ifade etti.

Katıldığı yayında Bursa Büyükşehir'e ait de rakamlar veren Bakan Işıkhan: “Bursa Büyükşehir Belediyesi, şirketleri dahil 31 Mart itibarıyla prim borcu 382 milyon liradır. CHP'nin ifade ettiği rakam ile arasında dağlar var. CHP belediyeciliği; çöp, çamur, çukur belediyeciliğidir. Şimdi buna bir de borç belediyeciliği eklendi.” diye konuştu.

Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın borçlu belediye meselesini gündeme getirdikten sonra yaptığı açıklamada, toplam borcun 96 Milyar TL olduğunu dile getirip, bu borçların yüzde 67.7’sinin ise CHP’li belediyelere ait olduğunu söylemişti.

İBB’DEN AÇIKLAMA

İBB’den ise konuyla ilgili yapılan açıklamada, İBB şirketlerinin SGK borcunun 2,4 milyar TL, yani yaklaşık 72,7 milyon dolar olduğu belirtilmişti.

Ayrıca, 2019 yılında önceki belediyeden kalan SGK borcunun 361 milyon TL, yani 63,3 milyon dolar olduğu ve personel sayısının 20 bin artmasına rağmen gecikmiş borcun yalnızca 9 milyon dolar yükseldiğine dikkat çekilmişti.

İBB HAREKETE GEÇTİ

Son olarak TBMM Genel Kurulu'nda konuşan AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin, İBB’nin borçlarını ödemek için harekete geçtiğini belirterek İBB yönetimine teşekkür etmişti.