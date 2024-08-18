Bordür taşına çarpan araçta 2 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: AA
Bordür taşına çarpan araçta 2 kişi hayatını kaybetti

Burdur'un Karamanlı ilçesinde bir aracın refüjde yığılı bordür taşlarına çarpması sonucunda araç içerisindeki karı koca hayatını kaybederken, çocukları yaralandı.


58 yaşındaki İzzet Sayar idaresindeki 48 ALA 491 plakalı araç, Fethiye-Burdur kara yolu Mürseller Köyü Kavşağı civarında, yol çalışmasında kullanmak üzere refüje konulan bordür taşlarına çarptı.
Kaza sonrasında çevredeki vatandaşların İhbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye kurtarma ekipleri intikal etti.
Sağlık ekipleri, 58 yaşındaki sürücü Sayar ile 55 yaşındaki eşi Neşe Sayar'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.
Kazada yaralanan çiftin çocukları 18 yaşındaki Ali Yahya Sayar ise Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü ve eşinin cenazeleri, incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

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