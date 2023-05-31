Borini Karagümrük'e veda etti. Yeni rotası neresi olacak?

Karagümrük'de sezona damgasını vuran futbolcu Fabio Borini'nin sözleşmesi sona erdi. Borini yaptığı açıklamayla kulübüne veda etti.

Borini açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Veda etme zamanı geldi. Birlikte geçirdiğimiz zaman için teşekkürler Karagümrük. Benim için güzel bir patlama oldu."

Bu mesaj sonrası Borini'nin yeni adresi de merak konusu oldu.

İtalyan oyuncuya Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin talip olduğu biliniyordu.

Ancak Karagümrük'teki başarılı çıkışı sonrası Avrupa'dan da Borini'ye teklifler geldiği öğrenildi.

32 yaşındaki Borini, Karagümrük formasıyla 31 maçta 20 gol atarken, 8 de asist yaptı.