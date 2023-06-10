Boris Johnson milletvekilliğinden istifa etti

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson COVID-19 döneminde başbakanlık ofisinde düzenlenen partilerle ilgili olarak hakkında hazırlanan raporun ortaya çıkmasıyla milletvekilliğinden istifa etti.

Boris Johnson milletvekilliğinden istifa etti

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson milletvekilliğinden istifa etti.

Boris Johnson, Avam Kamarasını yanıltıp yanıltmadığını araştıran bir meclis soruşturmasıyla karşı karşıyaydı.

Johnson, "Bir avuç insan tarafından, iddialarını destekleyecek hiçbir kanıt olmadan, Muhafazakar Parti üyelerinin bile onayı olmadan görevden alınmaya zorlanıyorum." açıklamasını yaptı.

"EN UFAK BİR KANIT SUNAMADILAR"

Yaptığı açıklamada, "Avam Kamarasını bilerek veya pervasızca yanılttığıma dair hala en ufak bir kanıt sunamadılar." dedi.

Boris Johnson, parlamentoyu yanıltıp yanıltmadığına ilişkin Avam Kamarası soruşturmasını suçladı.

Johnson, soruşturma komitesinin kendisini parlamentodan atmak için aleyhindeki davaları kullanmaya kararlı olduğunu iddia etti.

Boris Johnson geçtiğimiz yıl temmuz ayında başbakanlık görevinden ve parti liderliğinden istifa ettiğini açıklamıştı.

İSTİFA GETİREN PARTİLER

İngiltere Başbakanı Johnson, 2020 ve 2021 yıllarında COVID-19 kısıtlamaları sırasında uygulanan kuralları ihlal ettiğinin ortaya çıkmasından sonra hem lideri olduğu Muhafazakar Parti tarafından hem de muhalefet liderleri ve halk tarafından eleştirilmişti.

Johnson, "Partygate Skandalı" olarak adlandırılan bir soruşturmada kendi hükümetinin yürürlüğe koyduğu kısıtlama kurallarını açıkça ihlal ettiği ortaya çıktıktan sonra lideri olduğu Muhafazakar Parti milletvekilleri tarafından "güven oylamasına" tabi tutulmuştu.

Lideri olduğu Muhafazakar Parti içinde 6 Haziran 2022'de güven oylamasına gidilmiş ancak Johnson 148'e karşı 211 oyla kazanmıştı.

Parti içindeki güven oylamasını kazansa da Johnson'ın siyasi geleceğinin tehlikede olduğu yorumları yapılmıştı.

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