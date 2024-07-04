Bornova’daki orman yangını 23 saat sonra kontrol altına alındı

Bornova’daki orman yangını 23 saat sonra kontrol altına alındı
Düzenleme: Kaynak: AA

İzmir'in Bornova bölgesindeki ormanlık bir alanda başlayan yangın, 23 saat süren yoğun müdahale sonrasında kontrol altına alındı.

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Bornova’daki orman yangını 23 saat sonra kontrol altına alındı 1

Beşyol mevkiinde yer alan ormanlık bölgede dün 13.37'de başlayan yangına müdahale gece boyunca devam etti.

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Bornova’daki orman yangını 23 saat sonra kontrol altına alındı 2

Ekiplerin hem havadan hem de karadan yürüttüğü etkin müdahaleler neticesinde yangın kontrol altına alınabildi.

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Bornova’daki orman yangını 23 saat sonra kontrol altına alındı 3

NE OLMUŞTU:

Bornova'da dün meydana gelen yangın sebebiyle İzmir-Manisa karayolunun Sabuncubeli kesimi bir süreliğine trafiğe kapatılmıştı.

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Bornova’daki orman yangını 23 saat sonra kontrol altına alındı 4

Beşyol ve Sarnıç mahalleleri boşaltılmış ve bu iki mahallede bulunan toplam yedi ev zarar görmüştü.

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Bornova’daki orman yangını 23 saat sonra kontrol altına alındı 5

Yangın söndürme çalışmalarına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait üç adet AS-532 tipi helikopter de destek vermişti.

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Bornova’daki orman yangını 23 saat sonra kontrol altına alındı 6
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Bornova’daki orman yangını 23 saat sonra kontrol altına alındı 7
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Bornova’daki orman yangını 23 saat sonra kontrol altına alındı 8
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Bornova’daki orman yangını 23 saat sonra kontrol altına alındı 9
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Bornova’daki orman yangını 23 saat sonra kontrol altına alındı 10
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Bornova’daki orman yangını 23 saat sonra kontrol altına alındı 11
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Bornova’daki orman yangını 23 saat sonra kontrol altına alındı 12
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Bornova’daki orman yangını 23 saat sonra kontrol altına alındı 13
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Bornova’daki orman yangını 23 saat sonra kontrol altına alındı 14
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Bornova’daki orman yangını 23 saat sonra kontrol altına alındı 15
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Bornova’daki orman yangını 23 saat sonra kontrol altına alındı 16
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Bornova’daki orman yangını 23 saat sonra kontrol altına alındı 17
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Bornova’daki orman yangını 23 saat sonra kontrol altına alındı 18
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Bornova’daki orman yangını 23 saat sonra kontrol altına alındı 19
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Bornova’daki orman yangını 23 saat sonra kontrol altına alındı 20
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Bornova’daki orman yangını 23 saat sonra kontrol altına alındı 21
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Bornova’daki orman yangını 23 saat sonra kontrol altına alındı 22
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Bornova’daki orman yangını 23 saat sonra kontrol altına alındı 23
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Bornova’daki orman yangını 23 saat sonra kontrol altına alındı 24
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Bornova’daki orman yangını 23 saat sonra kontrol altına alındı 25
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Bornova’daki orman yangını 23 saat sonra kontrol altına alındı 26
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Bornova’daki orman yangını 23 saat sonra kontrol altına alındı 27
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Bornova’daki orman yangını 23 saat sonra kontrol altına alındı 28
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Bornova’daki orman yangını 23 saat sonra kontrol altına alındı 29
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Bornova’daki orman yangını 23 saat sonra kontrol altına alındı 30
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Bornova’daki orman yangını 23 saat sonra kontrol altına alındı 31
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Bornova’daki orman yangını 23 saat sonra kontrol altına alındı 32
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Bornova’daki orman yangını 23 saat sonra kontrol altına alındı 33
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Bornova’daki orman yangını 23 saat sonra kontrol altına alındı 34
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Bornova’daki orman yangını 23 saat sonra kontrol altına alındı 35
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Bornova’daki orman yangını 23 saat sonra kontrol altına alındı 36
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Bornova’daki orman yangını 23 saat sonra kontrol altına alındı 37
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Bornova’daki orman yangını 23 saat sonra kontrol altına alındı 38
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Bornova’daki orman yangını 23 saat sonra kontrol altına alındı 39
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Bornova’daki orman yangını 23 saat sonra kontrol altına alındı 40
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Bornova’daki orman yangını 23 saat sonra kontrol altına alındı 41
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Bornova’daki orman yangını 23 saat sonra kontrol altına alındı 42
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Bornova’daki orman yangını 23 saat sonra kontrol altına alındı 43
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Bornova’daki orman yangını 23 saat sonra kontrol altına alındı 44
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Bornova’daki orman yangını 23 saat sonra kontrol altına alındı 45
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Bornova’daki orman yangını 23 saat sonra kontrol altına alındı 46
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Bornova’daki orman yangını 23 saat sonra kontrol altına alındı 47
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Bornova’daki orman yangını 23 saat sonra kontrol altına alındı 48
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Bornova’daki orman yangını 23 saat sonra kontrol altına alındı 49
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