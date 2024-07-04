Bornova’daki orman yangını 23 saat sonra kontrol altına alındı

Beşyol mevkiinde yer alan ormanlık bölgede dün 13.37'de başlayan yangına müdahale gece boyunca devam etti.
Ekiplerin hem havadan hem de karadan yürüttüğü etkin müdahaleler neticesinde yangın kontrol altına alınabildi.
NE OLMUŞTU:
Bornova'da dün meydana gelen yangın sebebiyle İzmir-Manisa karayolunun Sabuncubeli kesimi bir süreliğine trafiğe kapatılmıştı.
Beşyol ve Sarnıç mahalleleri boşaltılmış ve bu iki mahallede bulunan toplam yedi ev zarar görmüştü.
Yangın söndürme çalışmalarına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait üç adet AS-532 tipi helikopter de destek vermişti.