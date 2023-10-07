Bornozlu Rus turisti gören cep telefonuna sarıldı

Bartın’a ilk kez demirleyen Astoria Grande kruvaziyer gemisi Bartın Limanı’ndan ayrıldığı sırada ilginç görüntüler ortaya çıktı. Bornozları ile güverteye çıkan Rus turistler el sallayarak ilçeye veda ederken, cep telefonu ile o anları görüntülemek isteyen vatandaşlar limanda koşturdu.

Rusya'nın Soçi Limanı’ndan yola çıkarak, Sinop ve İstanbul’un ardından Bartın’ın Amasra ilçesindeki limana yanaşan Astoria Grande isimli kruvaziyer gemisi, bir geceliğine demir attığı ilçeden ayrıldı. Toplam 788 yolcu ve 439 personelin bulunduğu 193 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki gemi ilçeden ayrıldığı sırada ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Amasra’da 2 gün boyunca tarihi kale, Kemere Köprüsü ve Çekiciler Çarşısı gibi yerler ile UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Karabük’ün Safranbolu ilçesini gezen Rus turistler, gemi ilçeden ayrılırken güverteye çıkarak ilçeyi seyretti. Bazı turistler bornozları ile çıktıkları güvertede etrafı seyrederken, bazıları ise ilçenin eşsiz manzarasında son fotoğraflarını çekildi.

Geminin demirlediği limanın mendireğinde gezen yerli turistler ve bölge halkı ise ilgiyle limandan ayrılan gemiyi izledi. Gemi ayrıldığı sırada cep telefonları ile görüntülemek isteyen iki vatandaşın geminin ardından koşturması ise dikkat çekti. Geminin peşinden bir süre koşan Türkleri gören bir Rus turist ise, onlara el sallayarak veda etti.

Üç kez korna çalarak ilçeye veda eden gemi, Karadeniz’in serin masmavi sularında Ordu’ya doğru hareket etti.