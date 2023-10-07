Bornozlu Rus turisti gören cep telefonuna sarıldı

Bartın'a ilk kez turistleri taşıyan bir kruvaziyer gemisi yanaşınca ilginç anlar yaşandı. Güverteye bornozuyla çıkan turistleri görüntülemek isteyen meraklı vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı.

KAYNAK: İHA
Bornozlu Rus turisti gören cep telefonuna sarıldı

Bartın’a ilk kez demirleyen Astoria Grande kruvaziyer gemisi Bartın Limanı’ndan ayrıldığı sırada ilginç görüntüler ortaya çıktı. Bornozları ile güverteye çıkan Rus turistler el sallayarak ilçeye veda ederken, cep telefonu ile o anları görüntülemek isteyen vatandaşlar limanda koşturdu.

gemi3.jpg

Rusya'nın Soçi Limanı’ndan yola çıkarak, Sinop ve İstanbul’un ardından Bartın’ın Amasra ilçesindeki limana yanaşan Astoria Grande isimli kruvaziyer gemisi, bir geceliğine demir attığı ilçeden ayrıldı. Toplam 788 yolcu ve 439 personelin bulunduğu 193 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki gemi ilçeden ayrıldığı sırada ilginç görüntüler ortaya çıktı.

gemi2.jpg

Amasra’da 2 gün boyunca tarihi kale, Kemere Köprüsü ve Çekiciler Çarşısı gibi yerler ile UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Karabük’ün Safranbolu ilçesini gezen Rus turistler, gemi ilçeden ayrılırken güverteye çıkarak ilçeyi seyretti. Bazı turistler bornozları ile çıktıkları güvertede etrafı seyrederken, bazıları ise ilçenin eşsiz manzarasında son fotoğraflarını çekildi.

gemi4.jpg

Geminin demirlediği limanın mendireğinde gezen yerli turistler ve bölge halkı ise ilgiyle limandan ayrılan gemiyi izledi. Gemi ayrıldığı sırada cep telefonları ile görüntülemek isteyen iki vatandaşın geminin ardından koşturması ise dikkat çekti. Geminin peşinden bir süre koşan Türkleri gören bir Rus turist ise, onlara el sallayarak veda etti.
Üç kez korna çalarak ilçeye veda eden gemi, Karadeniz’in serin masmavi sularında Ordu’ya doğru hareket etti.

gemi1.jpg

İlgili Haberler
Tarikat mahkemesi kurdular Türkiye Cumhuriyeti’ni ‘Küfür ve şirk’ devleti olarak tanımladılar
Marketlerden sabit fiyat kararı. Üç ürün grubunu kapsıyor
Altında düşüş sona erdi uçacağı tarih açıklandı. Herkes kuyumculara akın edecek
Sokak röportajında hükümeti eleştiren cezaevi müdürüne sürgün cezası
Öne Çıkanlar
Deprem bölgesinde zor şartlarda çalışarak KPSS’de alanında ilk 100’e giren öğretmen adayı mülakatların kaldırılmamasına isyan etti
Deprem bölgesinde zor şartlarda çalışarak KPSS’de alanında ilk 100’e giren öğretmen adayı mülakatların kaldırılmamasına isyan etti
İmamoğlu’nun AKP’li Belediyede açtığı İBB'nin tesisi vatandaşa zulme dönüştü
İmamoğlu’nun AKP’li Belediyede açtığı İBB'nin tesisi vatandaşa zulme dönüştü
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
MasterChef All Star 110 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 110 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Gençlerle muhabbet eden Celal Şengör gözyaşlarına hakim olamadı: Atatürk'ün peşinden ayrılmayın
Gençlerle muhabbet eden Celal Şengör gözyaşlarına hakim olamadı: Atatürk'ün peşinden ayrılmayın
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
Son Haberler
Deprem bölgesinde zor şartlarda çalışarak KPSS’de alanında ilk 100’e giren öğretmen adayı mülakatların kaldırılmamasına isyan etti Gündem
Deprem bölgesinde zor şartlarda çalışarak KPSS’de alanında ilk 100’e giren öğretmen adayı mülakatların kaldırılmamasına isyan etti
Ormandan kaçtı vatandaşın peşine takıldı. Kedi gibi bakıldı Gündem
Ormandan kaçtı vatandaşın peşine takıldı. Kedi gibi bakıldı
Genç eğitimci feci kazada can verdi. Ölümü bir ilçeyi yasa boğdu Gündem
Genç eğitimci feci kazada can verdi. Ölümü bir ilçeyi yasa boğdu
Otobüs şoförü bayılan yolcuyu hastaneye yetiştirdi Video
Otobüs şoförü bayılan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
Adnan Oktar ile görüşmek isteyen bakan kim çıktı? Gündem
Adnan Oktar ile görüşmek isteyen bakan kim çıktı?
Araç ve konut piyasasında bir ilk yaşanacak: Tedbirinizi alın 23 gün kaldı Ekonomi
Araç ve konut piyasasında bir ilk yaşanacak: Tedbirinizi alın 23 gün kaldı
Bunu kullanana düşük elektrik faturası gelecek. Türk kimyagerden çığır açacak buluş Ekonomi
Bunu kullanana düşük elektrik faturası gelecek. Türk kimyagerden çığır açacak buluş