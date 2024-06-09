Borrell: Bu katliam derhal sona erdirilmeli

Avrupa Komisyonu Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Gazze'deki İsrail'in rehine operasyonu sırasında hayatını kaybeden sivillerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Borrell, "Gazze'de sivillere yönelik yeni bir katliam haberi dehşet vericidir. Bu durumu en güçlü şekilde kınıyoruz ve bu katliam derhal sona ermelidir" dedi.

Borrell ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın 3 aşamalı planının kalıcı bir ateşkes sağlamak ve ölümleri durdurmak için ileriye dönük bir yol olduğunu belirtti.