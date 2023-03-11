﻿Amerikalı dev bankanın batışı altını uçuşa geçirdi

Piyasalarda düşüşe neden olan Silikon Vadisi Bankası (SVB) iflas etti. Bankaya kayyum atandığı açıklandı. Bankanın iflası, 2008 küresel finansal krizinden bu yana ABD'de kayıtlara geçen en büyük banka iflaslarından biri oldu. Bankanın iflas haberi piyasalarda büyük bir etki yarattı.

BORSALAR ÇAKILDI

SVB’nin iflasının etkisiyle birlikte New York Borsası’nda S&P 500 endeksinde haftalık kayıp yüzde 4,5’e ulaştı. Dün kapanışta Dow Jones endeksi 340 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,07 azalışla 31.909,64 puana düştü. S&P 500 endeksi yüzde 1,44 azalarak 3.861,73 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,76 kayıpla 11.138,89 puana indi.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞE GEÇTİ

SVB’nin iflas haberinin yarattığı endişe altın fiyatlarının yükselişe geçmesine sebep oldu. Ons altın fiyatı yüzde 2’nin üzerinde artışla dün 1870 dolara yükseldi. 7 Mart’ta Powell’ın konuşması sonrasında 1102 TL’ye kadar gerileyen gram altın fiyatı, 1140 TL’ye kadar yükseldi.

MİLYARLARCA DOLAR MEVDUAT ÇEKİLDİ

Bankanın müşterileri arasında da panik havası hakim… Bankanın iflasının açıklanmasından önce, banka müşterilerinin 42 milyar dolarlık mevduat çıkışı yaptığı bildirildi.