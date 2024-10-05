Borsa çakıldı bu haftanın kazandıran yatırım araçları belli oldu

Borsa bu hafta kaybettirenler kulübünde ilk sırada yer aldı. BIST 100 endeksi, en düşük 8.850,42 ve en yüksek 9.757,93 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 6,83 değer kaybederek 9.109,34 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,14 azalışla 2 bin 919 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,29 düşüşle 19 bin 994 liraya indi. Bu rakamlar resmi piyasada böyleyken, Kapalıçarşı'da rakamlar çok farklıydı. Kapalıçarşı piyasasına göre gram altın 3.083 liradan, çeyrek altın 5.031 liradan Cumhuriyet altını ise 20.042 liradan fiyatlandı.

Bu hafta yüzde 0,28 değer kazanan ABD doları haftayı 34,2530 liradan kapattı. Dövizde ise euro kayıptaydı. Euro yüzde 1,58 azalışla 37,6180 liraya indi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 2,05 ve emeklilik fonları yüzde 2,93 değer kaybetti.

Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,92 ile "para piyasası" fonları oldu.