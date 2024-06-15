Borsa dolar altın. İşte bu hafta en çok kazandıranı

Borsa, altın, dolar ve euro bu hafta yatırımcısına kazandıranlar belli oldu.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,28 kazanç sağladı. Altın da yatırımcısının yüzünü güldürdü. Altın yatırımcısına yüzde 2,04 oranında kazanç sağladı. Dolar kazananlar arasındaydı. Onun değeri de yüzde 1,31'lik kazançla kayıtlara geçti. Euro ise ne arttı ne de düştü diyebiliriz. Kayıp oranı yüzde 0,01 oldu.

BIST 100 endeksi, bu hafta en düşük 9.958,11 ve en yüksek 10.575,98 puanı gördü. Borsa önceki kapanışa göre yüzde 3,28 değer kazandı. BIST 100 endeksi haftayı 10.471,32 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,04 artış gösterdi. Hatanın kapanış rakamı 2 bin 450 lira oldu. Geçen hafta sonu 3 bin 930 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, 4 bin 10 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 1,31 değer kazanç sağlayarak, yatırımcısının yüzünü güldürdü. Dolar 32,6860 liraya çıkarken, Euro yüzde 0,01 azalışla 34,9060 liraya geriledi.Yatırım fonlarındaki kazanç bu hafta yüzde 0,30, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,73 oldu..Yatırım fonları içinde en çok kazandıran ise yüzde 1,00 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.