Borsa güne rekorla başladı

İstanbul Borsası açılışta BIST 100 endeksi, dünkü kapanışa göre 28,37 puan ve yüzde 0,28 artarak 10.237,02 puandan haftanın son iş gününe giriş yaptı.

Hem bankacılık endeksi hem de holding endeksi güne yükselişle başladı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,91 ile tekstil deri oldu. Spor endeksi ise düşüş serisini sürdürdü. Kayıp yüzde 3,04 olarak kayıtlara geçti.

Borsa İstanbul dün alıcılı bir seyir izleyerek günü yüzde 1,62 artışla 10.208,65 puanla tamamlayarak tüm zamanların kapanış rekorunu kırdı.

Küresel pay piyasalarının, ABD Merkez Bankasının iki gün önceki kararlarının ardından yön arayışına devam ettiğini ifade eden analistler bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilerin yatırımcılar için çok önemli olduğunu söyledi.

TÜİK bugün enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre yılık enflasyon yüzde 69,80'e yükselirken, nisan enlasyonu yüzde 3,18 oldu. Bugünün diğer önemli bir konu ise piyasalar kapandıktan sonra kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin bu akşam açıklaması beklenen Türkiye değerlendirmesi...

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon yurt dışında ABD'de istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.400 seviyelerinin direnç, 10.200 ve 10.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.