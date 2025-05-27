Borsa güne yatay başladı (27 Mayıs 2025)

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,12 değer kaybederek 9.345,15 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,68 puan ve yüzde 0,01 azalışla 9.344,47 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,03 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,10 arttı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,98 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,91 ile tekstil oldu.

Küresel piyasalar, ABD'nin değişken tarife politikası ve tarifelerin küresel ekonomi üzerindeki etkilerine yönelik belirsizliklerle karışık bir seyir izliyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de dayanıklı mal siparişleri, New York Fed tüketici güven endeksi ve Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.200 seviyelerinin destek, 9.400 ve 9.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.