Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi açılışta dünkü kapanışa göre 2,41 puan düşüşle 11.089,16 puandan yeni üne giriş yaptı.

Bankacılık ve holding endeksi düşüşerken, en çok kazandıran taş,toprak oldu. En çok kaybettiren sektör de menkul kıymet yatırım ortaklığı olarak, kayıtlara geçti.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi günü dünkü önceki kapanışa göre yüzde 0,88 azalışla 10,991,57 puandan düşüş eğilimiyle tamamladı.

Küresel pay piyasalarının, ABD'de teknoloji hisseleri öncülüğünde başlayan satış baskısının derinleşmesiyle negatif bir seyir izlediğini ifade analistler odağında bugün ABD'de açıklanacak büyüme verileri olacak.

Yoğunlaşan bilanço sezonunda önemli teknoloji şirketlerinin finansal suçlarının beklentileri karşılayamamasının yatırımcı kararlarını etkilemeye devam ettiğini aktaran analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında gelecek hafta politika faizini son kez sabit bırakmasına ise kesin gözle bakıldığını bildirdi.

Bununla birlikte Banka'nın yıl sonuna kadar 3 faiz indirimi yapacağı yönündeki fiyatlamalar günden güne güçlenmeye devam ediyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl sonunda politika faizinin yüzde 55 ihtimalle yüzde 4,50-4,75 aralığında, yüzde 36 ihtimalle 4,75-5,00 aralığında olacağı öngörülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 10.750 puanın destek, 11.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.