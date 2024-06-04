Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi açılışta dünkü kapanışa göre 19,76 puan ve yüzde 0,19 artarak 10.576,56 puandan yeni güne giriş yaptı.

Hem bankacılık hem de holgding endeksi yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,27 ile spor oldu. En çok kaybettiren ise metal eşya makina olarak kayıtlara geçti.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi günü alıcılı bir seyirle yüzde 1,50'lik bir artış ve10.556,80 puanla tamamladı.

Küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika alanını genişleten ve ülke ekonomisinin yavaşladığına işaret eden verilerin ardından karışık bir seyir izlendiğini belirten analistler bugün yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağında kalacağını ifade etti.

Bugün yurt dışında ise Almanya'da işsizlik oranı ve ABD'de JOLTS açık iş sayısı, fabrika siparişleri ile dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edilecek. Analistlere göde teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.700 seviyelerinin direnç, 10.500 ve 10.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.