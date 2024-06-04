Hindistan piyasalarında seçim kasırgası

Kaynak: Haber Merkezi
Hindistan piyasalarında seçim kasırgası

Hindistan'da Başbakan Modi'nin partisi BJP'nin seçimlerde çoğunluğu sağlamayacağına yönelik sinyallerle borsalarda sert düşüş görüldü. Para birimi ve tahviller de düşüş görüldü.

Hindistan'da sandık çıkış anketleri kapsamında mevcut Başbakan Narendra Modi'nin tek başına iktidar olamayacağı sinyaliyle hisse senedi piyasalarından 386 milyar dolarlık çıkış yaşandı.

Nifty 50 Endeksi Mumbai'de yüzde 5,9 gerilerken 4 yıldan uzun sürenin en kötü performansını gösterdi.

Para birimi rupi bir yılın en büyük düşüşünü sergiledi 10 yıllık tahvil getirisi 8 baz puan artışla yüzde 7,03'e ulaştı. Bu, Ekim'den bu yana en büyük artış olarak kaydedildi.

Modi'nin beklentinin aksine çoğunluğu sağlayamaması, hükümetin büyüme için kritik olarak görülen zorlu reformları yapabilme kapasitesine ilişkin soru işaretlerini artırabilir.

Başbakan Modi, 19 Nisan'da başlayan ve yaklaşık 6 hafta süren 7 aşamalı genel seçimlerde 400 koltuğu kazanacaklarını dile getirmişti.

BSE'deki şirketlerin toplam değeri 386 milyar dolar gerileyerek 4,73 trilyon dolara indi.

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