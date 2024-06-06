Borsa güne yükselişle başladı

Düzenleme: Kaynak: AA
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,39 yükselişle 10.391,45 puandan başladı.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, dünkü kapanışa göre 40,50 puan ve yüzde 0,39 artarak 10.391,45 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yükselirken, holding endeksi düşüş kaytetti. Sektör endekslerinden en çok kazandıran bilişim olurken, en çok kaybettiren holding endeksi oldu.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 0,13 azalışla 10.350,96 puanla tamamladı.

Küresel Piyasalarda bugün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı ile Başkan Christine Lagarde'ın açıklamalarının yatırımcıların odağına yerleşeceğini ifade analistler Fed'in bu yıl faiz indirimine başlayacağına ilişkin fiyatlamaların güçlendiğini kaydetti.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ECB'nin faiz kararı ile Başkan Lagarde'ın sözle yönlendirmelerinin yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.400 ve 10.500 seviyelerinin direnç, 10.300 ve 10.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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