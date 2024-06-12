Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, dünkü kapanışa göre 11,43 puan artarak 10.062,81 puandan yeni güne giriş yaptı..

Bankacılık endeksi değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,11 artış gördü. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,70 ile metal eşya makina oldu. En çok kaybettiren ise yüzde 0,68 ile bilişim oldu.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi dalgalı bir seyirle dün günü 10.051,37 puandan tamamladı. Böylece endeks, üst üste 5 günlük düşüş serisin sonlandırdı.

Küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı öncesinde karışık bir seyir izlendiğini ifade eden analistlerin gözü kulağı bugün ABD enflasyon verileri ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinde olacak.

Amerika'da makroekonomik verilerin karışık sinyaller vermesi ABD Merkez Bankası Fed'in ne zaman faiz indirime gideceğine yönelik belirsizlikleri artırdı. Analistler faiz kararının ardından yayımlanacak "nokta grafiği"nin faiz indirimleriyle ilgili ipuçları vereceği görüşünde.

Bugün yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu, yurt dışında ise Fed'in faiz kararı ile Powell'ın açıklamalarının yanı sıra ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.200 seviyelerinin direnç, 10.000 ve 9.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.