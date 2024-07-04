Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul açılışta BIST 100 endeksi, dünkü kapanışa göre 33,17 puan artış gösterdi haftanın dördüncü iş gününe 10.715,32 puandan giriş yaptı.

Hem bankacılık endeksi hem de holding endeksi yükseliş kaydederken, en çok kazandıran turizm sektörü oldu. Tek kaybettiren ise inşaat olarak kayıtlara geçti.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi dün alıcılı bir seyir izledi, yünü yüzde 2,26 artışla 10.682,15 puandan tamamladı.

Küresel pay piyasalarında, ABD'de açıklanan verilerin ekonomik aktivitenin yavaşladığına işaret ettiğini belirten analistler iş gücü piyasasının da soğuma sinyalleri vermesiyle pozitif bir seyir izlendiğini söyledi.

Bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, yurt içinde ise reel efektif döviz kuru ile haftalık para ve banka istatistikleri verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.900 puanın direnç, 10.600 ve 10.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.