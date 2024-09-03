Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta endeks, önceki kapanışına göre 20,29 puan ve yüzde 0,20 artış kaydederek 10.130,47 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,03, holding endeksi ise yüzde 0,25 oranında değer kazandı. Sektör endekslerinde spor yüzde 0,94 ile en fazla kazandıran sektör olurken, ulaştırma yüzde 0,07'lik kayıpla tek gerileyen sektör oldu.

Dün yüzde 2,82 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 10.110,18 puan seviyesinde tamamlamıştı. Küresel piyasalarda ise ABD’de bu hafta açıklanacak kritik istihdam verileri öncesinde yatırımcıların temkinli duruşu sürüyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkı para politikasını gevşetmeye başlayacağı yönündeki beklentiler güçlenirken, yıl sonuna kadar atılacak adımların belirsizliği korunuyor.

Borsa günü yükselişle tamamladı

Yurt içinde ise dikkatler ağustos ayı enflasyon verilerine çevrildi. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ağustos ayında TÜFE'nin yüzde 2,64 artacağını öngörüyor. Yıllık enflasyonun ise yüzde 52,20’ye gerilemesi bekleniyor.

Ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon tahmini ise yüzde 42,84 oldu. Analistler, BIST 100 endeksinde teknik açıdan 10.200 ve 10.300 seviyelerinin direnç, 10.000 ve 9.900 puan seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu belirtiyor.

Borsa yükseldi: BIST 100 endeksi 10.087 puanı aştı