Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,37 yükselişle 6.026,12 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 22,21 puan artışla ve yüzde 0,37 değer kazanarak 6.026,12 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,28 ve holding endeksi yüzde 0,28 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 1,60 ile ticaret oldu.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 0,19 değer kaybıyla günü 6.003,90 puandan tamamladı. Endeks, gördüğü en yüksek seviye rekorunu ise 6.076,72 puana taşıdı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, dünya genelinde artan resesyon endişeleriyle negatif bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugünden itibaren yoğunlaşacak makroekonomik veri takviminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarından alınacak sinyallerin Banka'nın gelecek dönem para politikasına yönelik soru işaretlerini azaltabileceğini aktaran analistler, varlık fiyatlarında da oynaklığı artıracağının tahmin edildiğini bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de Fed toplantı tutanaklarının yanı sıra mayıs ayı fabrika siparişlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.100 ve 6.250 seviyelerinin direnç, 5.900 ve 5.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Bu arada TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 3,92, yıllık bazda ise yüzde 38,21 artış gösterdi.

Öne Çıkanlar
Antalya’nın deprem için en tehlikeli 3 bölgesi belli oldu
Antalya’nın deprem için en tehlikeli 3 bölgesi belli oldu
Ardıç çayı zayıflatır mı? Ardıç çayı nasıl yapılır?
Ardıç çayı zayıflatır mı? Ardıç çayı nasıl yapılır?
CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvayan İmamoğlu'nun ilk icraatı ortaya çıktı
CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvayan İmamoğlu'nun ilk icraatı ortaya çıktı
Kemal Sunal kimdir? Kemal Sunal neden ne zaman öldü?
Kemal Sunal kimdir? Kemal Sunal neden ne zaman öldü?
OceanGate Titan yolcuları kimlerdi? Titan yolcuları neden öldü?
OceanGate Titan yolcuları kimlerdi? Titan yolcuları neden öldü?
Borsa İstanbul’da tüm zamanların rekoru kırıldı. Tüm hisseler yükselişte
Borsa İstanbul’da tüm zamanların rekoru kırıldı. Tüm hisseler yükselişte
Son Haberler
MasterChef 19 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star kadroya giren isim kim oldu? Keşfet
MasterChef 19 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star kadroya giren isim kim oldu?
Enflasyon açıklanınca kira zammı belli oldu Güncel
Enflasyon açıklanınca kira zammı belli oldu
Sinek ısırığına kolonya sürülür mü? Bilim Kurulu Üyesi açıkladı Sağlık
Sinek ısırığına kolonya sürülür mü? Bilim Kurulu Üyesi açıkladı
Hatayspor Giorgi Aburjania’yı kadrosuna kattı Spor
Hatayspor Giorgi Aburjania’yı kadrosuna kattı
Ukrayna Rusya savaşında Türkiye’yi ateşe atacak saldırı iddiası Dünya
Ukrayna Rusya savaşında Türkiye’yi ateşe atacak saldırı iddiası
İspanya Engin Altan Düzyatan’ı konuşuyor Magazin
İspanya Engin Altan Düzyatan’ı konuşuyor
Fenomen Selin Ciğerci'nin mini bikini altıyla paylaştığı pozu olay oldu. Görenler çıplak sandı Magazin
Fenomen Selin Ciğerci'nin mini bikini altıyla paylaştığı pozu olay oldu. Görenler çıplak sandı