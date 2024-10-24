Borsa güne yükselişle başladı 24-10-2024

Düzenleme: Kaynak: AA
Borsa güne yükselişle başladı 24-10-2024

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,74 yükselişle 8.779,05 puandan başladı.

Borsa İstanbul açılışta BIST 100 endeksi, dünkü kapanışa göre 64,36 puan ve yüzde 0,74 artışla 8.779,05 puandan yeni güne giriş yaptı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,90, holding endeksi yüzde 0,91 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 1,24 ile sigorta oldu.

Dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,4 değer kaybederek 8.714,69 puandan tamamladı.

Küresel piyasalar, ABD'de yaklaşan başkanlık seçimlerinin sonuçları ve ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerle negatif seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.700 ve 8.500 seviyelerinin destek, 8.800 ve 8.900 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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