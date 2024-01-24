Borsa güne yükselişle başladı

Kaynak: AA
Borsa güne yükselişle başladı
BIST 100 endeksi, Borsa İstanbul’da güne 7.982,71 puanla ve yüzde 0,41’lik bir artışla başladı.

Açılışta, endeks önceki kapanışa kıyasla 32,65 puan ve yüzde 0,41 değer kazanarak 7.982,71 puana ulaştı.
Bankacılık endeksi yüzde 0,50 ve holding endeksi yüzde 0,43 arttı. Sektör endeksleri arasında en çok kazanç sağlayan yüzde 0,70 ile sigorta oldu, en çok kayıp ise yüzde 0,54 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.
Dün, Borsa İstanbul’da dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,75 değer kaybıyla 7.950,06 puandan tamamladı.
Analistler, küresel piyasalarda, ABD ekonomisinin “yumuşak iniş” yapabileceği senaryolarının güçlenmesinin risk iştahını artırabileceğini, ancak bugünden itibaren yoğunlaşacak olan makroekonomik verilerin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını belirtti.
Ayrıca, İsveç’in Kuzey Atlantik Antlaşması’na (NATO) katılımını onaylayan kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edildi.
Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin izleneceğini belirtti. Teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 8.000 ve 8.060 seviyeleri direnç olarak, 7.900 ve 7.800 puanlar ise destek olarak görülüyor.

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