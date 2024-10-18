Borsa günü düşüşle tamamladı (18 Ekim 2024)

Kaynak: AA
Borsa günü düşüşle tamamladı (18 Ekim 2024)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,32 değer kaybederek 8.793,61 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 208,73 puan azalırken, toplam işlem hacmi 74,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 4,68, holding endeksi yüzde 2,92 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,63 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren bankacılık oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında geriledi (18 Ekim 2024)Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında geriledi (18 Ekim 2024)

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Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan makroekonomik veriler ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz indirimi kararı sonrası artan risk iştahıyla pozitif bir seyir izleniyor.

Analistler, haftaya yurt içinde tüketici güven endeksi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özeti, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları, ABD Merkez Bankasının Bej Kitap Raporu, ABD'de dayanıklı mal siparişleri, Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi, ABD'de ve Avro Bölgesinde açıklanacak imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.710 ve 8.650 puanın destek, 9.100 ve 9.200 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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