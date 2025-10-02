Borsa günü düşüşle tamamladı (2 Eylül 2025)

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 137,60 puan düşerken, toplam işlem hacmi 135,8 milyar lira olarak gerçekleşti.Bankacılık endeksi yüzde 3,16, holding endeksi yüzde 1,08 değer kaybı yaşadı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,65 ile iletişim, en çok kaybeden ise yüzde 8,12 ile finansal kiralama faktoring sektörü oldu.

BIST 100 endeksi, bankacılık endeksi liderliğinde geniş çaplı satışlarla günü negatif tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) toplam rezervleri, 26

Eylül haftasında 182 milyar 953 milyon dolara yükselerek rekor kırdı. Bankacılık sektörünün toplam mevduatı ise aynı dönemde 26 trilyon 64 milyar 411 milyon 797 bin liraya ulaştı.



Analistler, yarın yurt içinde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Y-ÜFE) verilerinin, yurt dışında ise küresel hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Japonya’da işsizlik oranı, Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda’nın konuşması, Avro Bölgesi’nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın konuşmasının izleneceğini ifade etti.



ABD’de federal hükümetin kapanması nedeniyle yarın veri akışında kesintiler olabileceğini vurgulayan analistler, BIST 100 endeksinde 11.000 ve 10.900 seviyelerinin destek, 11.200 ve 11.300 puanlarının ise direnç konumunda olduğunu belirtti.

