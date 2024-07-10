Borsa günü düşüşle tamamladı

Endeks, bir önceki kapanışa kıyasla 53,28 puan düşüş gösterdi ve toplam işlem hacmi 103,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,19, holding endeksi ise yüzde 0,26 oranında değer kaybetti. Sektör endeksleri içinde en fazla kazancı yüzde 1,56 ile gıda içecek sektörü elde ederken, en fazla kaybı yüzde 2,47 ile bilişim sektörü yaşadı.

Analistler, küresel hisse senedi piyasalarında, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimi için "daha fazla iyi veri" beklediğini belirtmesinin ardından dün karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

Yarın, yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD ve Almanya'da enflasyon, İngiltere'de büyüme ve sanayi üretimi, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının gündemde olacağını belirten analistler, ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin, Fed'in gelecek dönem politikalarına dair ipuçları sunabileceğini dile getirdi. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.600 seviyeleri destek, 10.900 ve 11.000 puanlar ise direnç olarak izlenmekte olduğunu kaydetti.