Borsa günü düşüşle tamamladı

Önceki kapanışa göre 53,10 puan azalan endeksin toplam işlem hacmi 93,7 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,28 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,26 değer kaybetti. Sektörler arasında en çok kazandıran yüzde 5,08 ile sigorta, en çok kaybettiren ise yüzde 5,10 ile spor oldu.

Analistler, küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı ve şirketlerin finansal sonuçlarının yatırımcıların odağında olduğunu belirterek, karışık bir seyir izlendiğini ifade etti. Fed’in politika faizini yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor. Analistler, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarının gelecek dönem para politikasına dair ipuçları verebileceğini belirtti.

Yarın, yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri, İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) faiz kararı ve ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları gibi yoğun veri gündemi takip edilecek. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.500 seviyeleri destek, 10.800 ve 10.900 puan ise direnç konumunda bulunuyor.