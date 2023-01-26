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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,26 değer kaybederek günü 5.231,02 puandan tamamladı.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 19:13
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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 66,75 puan azalırken, toplam işlem hacmi 90,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,49 ve holding endeksi yüzde 1,49 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,53 ile inşaat, en çok kaybettiren ise yüzde 3,58 ile madencilik oldu.

ABD ekonomisi, 2022'nin 4'üncü çeyreğinde yüzde 2,9 ile beklenenden fazla büyüdü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, enflasyon tahminlerinde herhangi bir değişikliğe gitmediklerini belirterek, "2023 yıl sonu tahminimizi yüzde 22,3, 2024 yıl sonu tahminimizi de yüzde 8,8'de sabit tuttuk." dedi

Beklentilerden iyi gelen ABD büyüme verisi sonrasında küresel piyasalarda risk iştahı artmasına karşın TCMB'nin enflasyon tahminlerinde değişiklik olmamasının ardından Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde bugün yön arayışı etkili oldu.

Analistler, yarın Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında bulunacağını belirtti.

Yarın veri gündeminin yurt içinde sakin olacağını yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, bekleyen konut satışlarının öne çıkacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.350 ve 5.500 seviyelerinin direnç, 5.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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