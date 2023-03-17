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Borsa haftayı düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 93,14 puan azalarak 5.136,44 puandan kapandı...

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 19:01
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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa haftayı düşüşle tamamladı
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BIST 100 endeksi, güne 48,11 puan ve yüzde 0,92 değer kazanarak 5.277,70 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.136,44, en yüksek 5.291,94 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,78 azalışla 5.136,44 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,88, sanayi endeksi yüzde 1,39, hizmetler endeksi yüzde 0,49 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,97 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 148,69 puan ve yüzde 2,57 düşüşle 5.625,98 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 33'ü prim yaptı, 67'si geriledi. İş Bankası (C), ASELSAN, Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları ve Oyak Çimento, en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.960,3 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.960,3 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 kayıpla 1 milyon 174 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,9652 lira, satışta 19,0412 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,9623 lira, satışta 19,0383 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0630, sterlin/dolar paritesi 1,2150, dolar/yen paritesi de 132,1 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 3,2 azalışla 72 dolardan işlem görüyor.

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