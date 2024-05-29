Borsa günü düşüşle tamamladı. En çok hangi hisseler kaybettirdi

Düzenleme: Kaynak: AA
Borsa günü düşüşle tamamladı. En çok hangi hisseler kaybettirdi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün sonunu yüzde 1,86 oranında düşüşle 10.479,16 puan seviyesinde kapattı.

BIST 100 endeksi, bir önceki kapanışa kıyasla 198,33 puan azalırken, toplam işlem hacmi 87,5 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,18, holding endeksi ise yüzde 0,94 değerinde düşüş yaşadı.

Sektör endeksleri içinde en fazla kazancı yüzde 0,78 ile iletişim sektörü elde ederken, en büyük kaybı yüzde 4,07 ile spor sektörü yaşadı.

Analistler, küresel piyasalarda, ABD'deki enflasyon kaygılarının Federal Rezerv'in (Fed) faiz indirimi takvimine dair belirsizliği artırdığını ve piyasaların karışık bir seyir izlediğini ifade ederek, bugünün odak noktasının Fed'in Bej Kitap raporu olduğunu belirtti.

Yarın, iç piyasada ekonomik güven endeksi, dış ticaret dengesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantı özeti ve haftalık para-banka istatistikleri; dış piyasada ise ABD'de GSYİH ve çekirdek PCE harcamaları, Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve işsizlik oranı gibi yoğun veri akışının izleneceğini söyleyen analistler, teknik olarak BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.800 seviyelerinin direnç, 10.400 ve 10.300 puanların ise destek olarak izleneceğini kaydetti.

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