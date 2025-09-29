Borsa günü düşüşle tamamladı! Piyasalar ne bekliyor? (29 Eylül 2025)

Endeks, önceki kapanışa göre 103,07 puan gerilerken, toplam işlem hacmi 136,3 milyar lira olarak kaydedildi.

SEKTÖRLERDE KARIŞIK SEYİR

Bankacılık endeksi yüzde 0,63, holding endeksi ise yüzde 0,69 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında ticaret yüzde 0,83 ile en fazla kazandıran olurken, finansal kiralama faktoring yüzde 8,50 ile en çok değer kaybeden sektör oldu.

KÜRESEL PİYASALAR VE YURT İÇİ DİNAMİKLER

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine yönelik beklentilerin devam etmesiyle pozitif bir seyir izledi. Ancak BIST 100, gün içinde 11.205,64 puanı test etmesine rağmen satış baskısıyla günü negatif kapattı. Yurt içinde ekonomik güven endeksi eylülde yüzde 0,1 artarak 98 seviyesine yükseldi.

BANKACILIK SEKTÖRÜ VERİLERİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) ağustos raporuna göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü 41,9 trilyon liraya ulaştı. Sektörün sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 18,25 olarak açıklandı.

YARINKİ VERİ GÜNDEMİ

Analistler, yarın yurt içinde işsizlik oranı ve dış ticaret dengesi verilerinin, yurt dışında ise Japonya’da sanayi üretimi, Çin’de PMI verileri, İngiltere’de GSYH, Almanya’da işsizlik oranı ve TÜFE ile ABD’de New York Fed tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirtti. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın konuşması da yatırımcıların radarında olacak.

TEKNİK SEVİYELER VE ENFLASYON BEKLENTİLERİ

BIST 100 endeksinde teknik açıdan 11.000 ve 10.900 destek, 11.200 ve 11.300 ise direnç seviyeleri olarak öne çıkıyor. AA Finans’ın anketine göre, ekonomistler eylül ayı TÜFE’nin aylık yüzde 2,47 artacağını, 2025 sonu enflasyon beklentisinin yüzde 30,09, yıl sonu beklentilerinin ise yüzde 29,20 ile yüzde 32,54 arasında olduğunu öngörüyor.

Borsa günün ilk yarısında yükseldi (29 Eylül 2025)

Borsa yeni haftada düşüşe devam ediyor! (29 Eylül 2025)