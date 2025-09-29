Borsa günün ilk yarısında yükseldi (29 Eylül 2025)

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında olumlu bir seyir izledi ve saat 13.00 itibarıyla bir önceki kapanışa göre 8,41 puan, yani yüzde 0,08 artışla 11.159,60 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 67,1 milyar lira olarak kaydedildi. Bankacılık endeksi yüzde 0,71, holding endeksi ise yüzde 0,06 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında ticaret yüzde 1,49 ile en fazla kazandıran olurken, finansal kiralama faktoring yüzde 6,09 ile en çok gerileyen sektör oldu.

Güne negatif başlayan BIST 100 endeksi, 11.087,87 puanı gördükten sonra gelen alımlarla günün ilk yarısını pozitif bir şekilde kapattı.

Türkiye’de açıklanan verilere göre, eylül ayı ekonomik güven endeksi aylık bazda yüzde 0,1 artarak 98 seviyesine yükseldi.

Analistler, günün devamında ABD’de bekleyen konut satışları ve Dallas Fed imalat sanayi endeksinin izleneceğini ifade etti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.250 ve 11.350 seviyeleri direnç, 11.050 ve 10.950 seviyeleri ise destek konumunda olduğu kaydedildi.

