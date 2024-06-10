Borsa günü kritik seviyenin altında tamamladı. En çok hangi hisseler değer kaybetti

BIST 100 endeksi, bir önceki kapanışa göre 141,06 puan düşerken, toplam işlem hacmi 69,3 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,37, holding endeksi ise yüzde 2,53 değer kaybetti.

Sektör endeksleri içinde en fazla kazancı yüzde 3,30 ile madencilik sektörü elde ederken, en büyük kaybı yüzde 3,15 ile spor sektörü yaşadı.

Analistler, küresel hisse senedi piyasalarının, ABD'de Cuma günü açıklanan ve beklentilerin üzerinde gelen tarım dışı istihdam verisinin ardından, hafta sonu yapılan Avrupa Parlamentosu seçim sonuçları ile negatif bir başlangıç yaptığını belirtti.

Bu hafta, yatırımcıların dikkatinin ABD Federal Rezerv (Fed) ve Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz kararlarına çevrildiğini ifade eden analistler, yarın Türkiye'de perakende satışlar, İngiltere'de ise işsizlik oranının takip edileceğini söyledi.

Teknik olarak BIST 100 endeksinde 9.900 ve 9.800 puanların destek, 10.200 ve 10.300 puanların ise direnç seviyeleri olarak görüldüğünü analistler dile getirdi.