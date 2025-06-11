Borsa günün ilk yarısında yükseldi (11 Haziran 2025)

Kaynak: AA
Borsa günün ilk yarısında yükseldi (11 Haziran 2025)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,18 değer kazanarak 9.676,22 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 16,91 puan ve yüzde 0,18 artışla 9.676,22 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 42,6 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,46 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,45 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,28 ile madencilik, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,88 ile sigorta oldu.

Küresel piyasalarda, ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret görüşmelerine ilişkin haber akışı pay piyasalarının yönü üzerinde etkili oluyor.

Analistler, öğleden sonra ABD'de enflasyon başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.800 puanın direnç, 9.600 ve 9.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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